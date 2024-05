TV ‍: OL - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale de Coupe de France ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Le dernier gros rendez-vous de la saison en France sera la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un choc pour l’histoire côté lyonnais, et pour l’honneur côté parisien.

Quelle heure pour OL – PSG ?

Délocalisée au Stade Pierre Mauroy de Lille, sachant que le Stade de France est déjà en mode Jeux Olympiques en vue de l’été prochain, cette finale de la 107e édition de la Coupe de France se disputera ce samedi 25 mai à 21 heures entre l’OL et le PSG. L’arbitre de ce match sera François Letexier, un sifflet présent lors du prochain Euro 2024.

Sur quelles chaînes suivre OL – PSG ?

Comme chaque gros rendez-vous de Coupe de France depuis le début de cette saison, cette finale de gala entre Lyon et Paris sera diffusée sur deux chaînes : France 2 et beIN Sports 1.

Les compos probables de OL – PSG :

Auteur d’une deuxième partie de saison tout bonnement fabuleuse, l’OL abordera cette finale sans la pression de la Coupe d’Europe. Puisqu’au terme d’un dernier match de folie et d’une victoire sur le gong contre Strasbourg dimanche dernier (2-1), Lyon a réussi l’exploit de finir à la sixième place de la L1. Déjà qualifié pour la phase de groupes de l’Europa League, un ticket que l’OL aurait également pu avoir en gagnant cette finale, Lyon n’aura donc qu’un seul objectif à Lille samedi soir : gagner un premier trophée depuis 2012. Incapable d’enrichir son palmarès depuis plus de dix ans maintenant, l’OL veut écrire son histoire dans le Nord de la France. Pour ce match, Pierre Sage pourra compter sur un groupe au complet et déterminé à prendre sa revanche sur le PSG après le 1-4 subi au Parc en avril.

👀 A J-2 de #OLPSG, nous vous proposons un retour sur nos finales de @coupedefrance 🏆



60 ans après notre premier sacre dans cette compétition, les Gones ont l'opportunité de remporter la Coupe pour la 6e fois de l'histoire du club 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2024

La compo probable de l’OL : Perri - Mata, O’Brien, Caleta Car, Tagliafico - Caqueret, Mantic, Mangala - Cherki, Lacazette, Benrahma.

Un peu en roue libre depuis son élimination en demi-finales de la Ligue des Champions face à Dortmund au début du mois de mai, le club de la capitale française veut finir sa saison sur une bonne note. Champion de France sans trembler, le PSG ambitionne donc de retrouver sa Coupe de France après deux ans de disette, avec les sacres de Nantes en 2022 et de Toulouse en 2023. Mais pour réaliser le doublé L1 - CDF, Luis Enrique devra remettre son groupe dans le coup alors que certains pensent déjà aux vacances ou à l’Euro qui arrive.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.