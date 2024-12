Coupe de France ‍: Le programme télé des 32e de finale

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

BeIN Sports a dévoilé le programme du week-end de Coupe de France du vendredi 20 au dimanche 22 décembre. Par le biais d’un match directement retransmis ou d’un multiplex, toutes les rencontres seront diffusées ou du moins les meilleurs moments seront visibles lors de plusieurs multiplex tout au long du week end. L’affiche sera forcément le choc entre Lens et le PSG le dimanche 22 décembre à 21h00. Dans l’après-midi le match entre l’ASSE et l’OM sera diffusé sur BeIN 1, pendant que les autres rencontres seront sur les différents canaux de la chaine qatarie. L’affiche du samedi soir sera le match entre Calais et Strasbourg