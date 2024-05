15e coupe de France pour le PSG, impitoyable avec l'OL

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Coupe de France

Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d’Ascq)

OL-PSG 1-2

Buts : O’Brien (55e) pour l’OL ; Dembélé (22e), Ruiz (34e) pour le PSG

L'OL a eu une nouvelle fois du retard à l'allumage face au PSG. Les Parisiens ont fait la différence dès la première mi-temps pour l'emporter 2-1. C'est la 15e coupe de France gagnée par le club parisien.

Dans une ambiance tendue après les violences de l'après-midi, on espérait voir un beau match entre le PSG et l'OL. Malheureusement, en première période, les Lyonnais n'étaient pas à la hauteur subissant beaucoup trop la domination parisienne. Lucas Perri multipliait les arrêts devant Dembélé ou Zaire-Emery. Si bon pour aller au sol, le gardien brésilien de l'OL était moins à l'aise dans le domaine aérien. Il lisait mal un centre de Mendes pour Dembélé, libre au second poteau, qui ouvrait le score de la tête. La défense lyonnaise était encore désorganisée sur le deuxième but parisien. Esseulé de nouveau, Dembélé était dans un fauteuil pour centrer sur Fabian Ruiz qui ajustait de près Perri. Menés 2-0, les Lyonnais n'en menaient pas large au repos.

C'était meilleur au retour des vestiaires. L'OL était aidé par un but d'O'Brien, l'Irlandais prenant le dessus de la tête sur corner. Relancés, les Gones étaient plus efficaces dans le jeu collectif. Grâce à un beau mouvement, le ballon arrivait vers Lacazette dans la surface mais Hakimi déviait le ballon au dernier moment (61e). A l'aise sur corner, l'OL avait une nouvelle occasion avec une tête de Tagliafico détournée par Donnarumma (64e). Cependant, malgré les changements, l'embellie lyonnaise s'estompait et Perri devait encore intervenir. L'OL n'avait plus vraiment de situations dangereuses et devait céder 1-2 face au PSG. Les Parisiens remportent ainsi leur 15e coupe de France, la première depuis 2021. L'OL se consolera en ayant déjà assuré sa qualification en Ligue Europa.