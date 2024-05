OL-PSG ‍: Les Lyonnais sont partout, Lille est envahi

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

La finale de la Coupe de France a déjà débuté à Lille, où les supporters lyonnais sont arrivés en masse en amont du match face au PSG.

A quelques heures du match de Coupe de France entre l’OL et le PSG, ce samedi soir à Lille, il n’y a pas photo pour le moment dans la présence des supporters. Les Lyonnais ont pris d’assaut la ville, de la Gare de Lille-Flandes aux places principales, et les supporters du PSG se font beaucoup plus discrets. Il faut dire que le club rhodanien court après un titre depuis plus de 10 ans, ce qui n’est pas le cas des Parisiens, où la ferveur est moins importante, malgré le communiqué de demande de mobilisation de la part du Collectif Ultra Paris paru en cette fin de semaine. Pour le moment, le match est en tout cas gagné par le public lyonnais, même s’il reste du temps et les Parisiens peuvent arriver plus tardivement pour mettre le feu au stade lillois à l’approche du match.

AHOU ! AHOU ! AHOU ! 👏👏👏



Les supporters de l’OL ont investi le parvis de la gare de Lille Flandres et ils mettent le feu ! 🦁❤️💙#OLPSG #Lyon #Lille pic.twitter.com/bCilPPXzzr — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) May 25, 2024

🔴🔵 Plus de 8h avant la #finale de la #CoupeDeFrance, les supporters de l’#OL commencent à mettre une ambiance de feu sur la Grand Place de #Lille 🔥🔥



🏆 #OLPSG pic.twitter.com/T3xFQYZ4Rd — actu Lyon (@actufr_lyon) May 25, 2024