OL-PSG ‍: Footballeur foudroyé, une minute de silence à Lille

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Il y aura une minute de silence avant le match entre l'OL et le PSG, ce samedi soir au stade de Lille.

A la demande du District de l’Artois, une minute de silence sera respectée sur tous les terrains de football de la région ce week-end. Un hommage à Jordan Denneulin, joueur séniors et éducateur chez les jeunes de Courrières, qui a été frappé par la foudre lors d’un entrainement de football jeudi dernier. Ce soir-là, le temps s’est soudainement gâté et les joueurs et entraineurs sont partis se réfugier dans les vestiaires. Le jeune homme, qui était aussi éducateur sportif dans son club, n’a pas eu le temps de se mettre à l’abri et a été frappé par la foudre, succombant malgré l’intervention rapide de ses proches puis des pompiers.

« Jordan était un éducateur dévoué, un modèle de passion et d’engagement pour les jeunes qu’il encadrait. Son sourire, sa gentillesse et sa générosité laissaient une empreinte indélébile sur le terrain et en dehors », fait notamment savoir le District de l’Artois, qui a vu la FFF s’associer à cette tragique disparition en décidant de faire observer une minute de silence avant le match entre l’OL et le PSG, ce samedi soir à Lille.