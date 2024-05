OL-PSG ‍: Mbappé titulaire et Lyon champion, Luis Enrique déchainé

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Un PSG libéré contre l'OL ce samedi à Lille en finale de la Coupe de France ? En tout cas, Luis Enrique était très décontracté et a même abordé les sujets sensibles avec le sourire.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match face à l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique s’est montré plus décontracté et moins frondeur que d’habitude. L’échec en Ligue des Champions semble avoir été digéré et les derniers matchs moribonds en championnat également. Tout le groupe du PSG est désormais tourné vers ce dernier match de la saison à Lille, pour un troisième titre après celui de champion de France et le Trophée des Champions. Résultat, alors qu’il a été embêté toute l’année par des questions autour de l’avenir et de la situation de Kylian Mbappé, le technicien parisien a cette fois-ci pris avec sourire une interrogation au sujet de l’utilisation de l’international tricolore. Ce dernier jouera ce samedi soir, et sera même titulaire.

Mbappé titulaire, Luis Enrique confirme

« Votre question, c’est est-ce qu’il jouera demain ? Oui bien sûr (en français). Et s’il va commencer ? Bien sûr », a enchainé Luis Enrique, qui a tenu à faire savoir qu’il ne tenait aucune rigueur à Kylian Mbappé pour son escapade de ces derniers jours, bien loin du rythme de vie d’un footballeur avant une finale. « En ce qui concerne l'implication des joueurs elle était parfaite, le mérite ne me revient pas, les choses se jouent sur des détails et je suis ravi de l'implication de mes joueurs à l’entraînement », a assuré l’ancien joueur et coach du FC Barcelone, qui est ensuite passé au cas de l’Olympique Lyonnais.

Et Luis Enrique a visiblement le plus profond respect pour le club rhodanien, et le travail de la formation de Pierre Sage. De là à en faire un candidat pour le titre de champion de France l’an prochain. « Je crois que depuis l'arrivée de Pierre Sage tout a changé. Ses statistiques sont incroyables, il a renversé une situation difficile et il a un effectif incroyable. Je pense que cette équipe pourra jouer le titre avec nous l'année prochaine et il faudra s'en méfier demain. Je crois que c'est une équipe qui monte une toute autre dynamique, durant le dernier match, la tactique avait été différente en première et deuxième mi-temps, mais une finale c'est différent on devrait voir autre chose, c'est une équipe qui a des qualités défensives et offensives », a prévenu Luis Enrique, qui ne veut pas croire que la finale est gagnée d’avance malgré ses deux nettes victoires face à l’OL cette saison.