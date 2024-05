1 ME et des bouchons géants, OL-PSG énerve tout le monde

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Le samedi 25 mai dernier, quelques heures avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, des affrontements ont eu lieu entre supporters de l'OL et du PSG à un péage. Le coût des réparations est énorme.

C'est dans la polémique que cette finale de la Coupe de France 2024 a commencé. Les déboires se sont multipliés en cette journée du 25 mai, avec également des incidents lors de la finale de la Coupe Gambardella, quelques heures avant celle entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. De supporters des deux équipes se sont retrouvés à un péage du Pas-de-Calais et des affrontements violents ont eu lieu. Des dégâts importants et des incendies ont été recensés. Deux voies ont été brûlées tandis que trois autres ont été fermées à cause de l'incendie d'un car. L'entreprise Sanef va devoir débourser entre 500 000 euros et 1 million d'euros pour les dédommagements de ces affrontements, qui ont fait la honte du football français.

La finale de la Coupe de France provoque des dégâts immenses

𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝟮𝟯/𝟮𝟰 🏆🤩



Les Parisiens décrochent un 1️⃣5️⃣e trophée dans cette compétition (un record), grâce à une victoire 2-1 contre Lyon 💪#OLPSG | #CoupeDeFrance pic.twitter.com/oCVQnfTLDV — Coupe de France (@coupedefrance) May 25, 2024

Mais les problèmes liés aux affrontements entre Lyonnais et Parisiens ne s'arrêtent pas là, car le péage qui a été touché devait déjà subir des travaux en prévision des Jeux olympiques. Ainsi, seules 8 voies sur les 16 initiales sont actuellement opérationnelles. De nombreux ralentissements et embouteillages sont donc à prévoir dans les prochaines semaines, en attendant le nettoyage des incidents causés par les supporters des Gones et du PSG. Sanef résume tout cela dans un communiqué de presse. « Deux voies de circulation ont été brûlées et l’auvent du péage a été fortement endommagé. Des supporters ont envahi et vandalisé les locaux du personnel. Des ralentissements importants sont à prévoir pendant plusieurs semaines, jusqu'à la remise en état complète de l'infrastructure. » Cet OL-PSG va rester un très mauvais souvenir pour les usagers de cette autoroute très fréquentée, et notamment les habitants des Hauts-de-France.