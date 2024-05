La finale OL-PSG a fait de gros dégâts à Lille

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Outre les violents incidents ayant opposé les supporters lyonnais et parisiens sur la route de la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG samedi, le Stade Pierre-Mauroy de Lille a été dégradé par certains ultras…

Le Stade Pierre-Mauroy a gardé des stigmates du passage des supporters lyonnais et parisiens samedi soir à l’occasion de la finale de la Coupe de France remportée 2-1 par le PSG. Si le parvis du stade lillois ressemblait à un vrai champ de batailles, avec des déchets un peu partout, l’intérieur de la Decathlon Arena a lui aussi souffert… Sur des vidéos publiées par des spectateurs sur les réseaux sociaux, on peut voir que d’énormes dégradations ont été commises, avec notamment plusieurs cabines de toilettes détruites, des sièges arrachés et volés, des tags sur des murs du stade… « Il y a des dégâts mais il est trop tôt pour chiffrer. Il y aura une constatation des dégâts lundi matin », a expliqué Olivier Baudry, le directeur du stade Pierre-Mauroy, sur le site de La Voix du Nord.

La première finale de Coupe de France en province gâchée

La honte. pic.twitter.com/EHBkrUvM8A — La Voix Des Dogues 🔴 (@voixdesdogues) May 26, 2024

Quoi qu’il en soit, cette première finale de Coupe de France délocalisée en province, en raison de l'indisponibilité du Stade de France pour cause de JO, ne laissera pas un bon souvenir à tout le monde, et notamment aux Lillois… Car malgré le fait que ce match avait été classé à haut risque avec une forte présence des forces de l’ordre, ce match a fini par dégénérer… Pour rappel, outre toutes ces dégradations, cette finale a surtout été marquée par les violentes rixes entre supporters lyonnais et parisiens au péage de Fresnes-lès-Montauban, qui ont fait une trentaine de blessés et un bus incendié. Avant la finale de Coupe de France, des débordements s’étaient déjà déroulés lors de la victoire de l’OM en finale de la Gambardella, causant une interruption de la rencontre… Si la grande finale s’est par contre déroulée dans le calme et sans heurt dans les tribunes, tout ce qui a tourné autour de ce choc OL-PSG a tourné au vinaigre et ça, personne ne l’oubliera…