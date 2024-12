CdF ‍: Les 64 clubs qualifiés pour les 32es de finale

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Cette saison, la Coupe de France débutera en fin d’année pour les clubs de Ligue 1, et non pas début janvier comme cela était le cas par le passé. Puisque les 32es de finale se joueront le week-end des 21 et 22 décembre, juste avant la trêve hivernale. Le tirage au sort des 32es de la célèbre compétition nationale sera d’ailleurs effectué ce lundi soir à 19 heures sur beIN Sports au Parc des Princes, le stade du PSG, vainqueur sortant de la Coupe de France. Pour cette entrée en lice des clubs de L1, de nombreux clubs amateurs rêvent de recevoir des pros pour faire Noël avant l’heure. À ce stade de la compétition, il reste d’ailleurs six clubs régionaux.

Les 64 qualifiés pour les 32es de finale de la Coupe de France :

18 clubs de Ligue 1 : Paris SG, Monaco, Marseille, Lille, Lyon, Nice, Lens, Auxerre, Reims, Toulouse, Brest, Rennes, Strasbourg, Angers, Saint-Etienne, Le Havre, Nantes, Montpellier.

13 clubs de Ligue 2 : Bastia, Metz, Amiens, Caen, Lorient, Clermont, Laval, Dunkerque, Annecy, Grenoble, Troyes, Guingamp, Martigues.

7 clubs de National : Dijon, Quevilly-Rouen, Valenciennes, Le Mans, Sochaux, Rouen, Boulogne-sur-Mer.

10 clubs de N2 : La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc, Bobigny, Le Puy, GOAL, Haguenau, Cannes, Thionville, Feignies-Aulnoye, Bordeaux.

10 clubs de N3 : Corte, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Calais, Bourgoin-Jallieu, Hauts Lyonnais, Dives Cabourg, Vierzon, Espaly, Drancy, Thaon.

6 clubs de R1 : Mutzig, Mérignac, Saint-Jean, Tours, Saint-Joseph (Martinique), Saint-Denis (La Réunion).