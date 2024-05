OL-PSG ‍: La finale affiche complet et ça hurle

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

En raison des Jeux Olympiques, la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG aura lieu à Lille. Les places sont donc plus rares, et c'est désormais officiels, le match affiche complet.

La Fédération Française de Football avait attribué 15.000 billets aux supporters de l'Olympique Lyonnais et évidemment autant à ceux du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe de France entre les deux clubs le samedi 25 mai prochain. Le Stade de France étant indisponible, la FFF avait décidé il y a quelques mois de faire jouer cette rencontre à Lille, dont le stade peut accueillir jusqu'à 50.000 spectateurs. Cependant, pour ce match, et à chaque édition, l'instance doit garder des places pour ses licenciés, les clubs, les sponsors, mais aussi le grand public. Et très rapidement, à l'OL et au PSG, on a compris qu'il y aurait un souci puisque les deux clubs ont plus d'abonnés que les 15.000 billets mis à disposition par la Fédération.

Le marché noir explose pour la finale OL-PSG

50 000 places vendues pour PSG - OL en finale de Coupe de France????



Genre ils ont vendus les 20k restant en l’espace de 20 minutes 😨😨😨 — Pauletista 🌐 (@AliisterPSG) May 16, 2024

Alors, les fans privés d'une place comptaient sur la vente au grand public pour tenter d'arracher un sésame, mais là encore, il y a eu une énorme déception puisque les derniers tickets pour la finale de la Coupe de France se sont arrachés en quelques heures et ce vendredi, il n'y a désormais plus aucun billet disponible, le stade Pierre-Mauroy affichant complet. Pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, il est toujours possible de se procurer un ticket gratuit pour la diffusion du match au Groupama Stadium, tandis que pour ceux du PSG....bah rien sauf à accepter de se tourner vers le marché noir déjà très actif sur les réseaux sociaux.