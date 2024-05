Attaques au péage et bus brûlés, les images chocs avant OL-PSG ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Placé au niveau d’alerte maximum pour un évènement sportif, le match entre l’OL et le PSG n’a pas encore commencé, mais déjà les médias relayent de très sérieux et déplorables incidents.

Avant même d’arriver à Lille, deux cars de supporters de l’Olympique Lyonnais, escortés par les forces de l’ordre, se sont arrêtés à la gare de péage de Fresnes, où ils étaient attendus par des supporters du PSG qui s’étaient stationnés là pour visiblement en découdre dévoile L’Equipe. Et cela n’a bien évidemment pas manqué.

Affrontements et bus incendiés

⚽️Vive tension à quelques heures de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais qui doit se tenir à Lille.



🔥Des supporters des deux clubs se sont violemment affrontés à hauteur du péage de Fresnes sur l’A1. Deux bus sont en flammes. pic.twitter.com/7ntVDsbslB — Maxime Trédan (@MaxTredan) May 25, 2024

L’affrontement a eu lieu et des départs de feu ont été constatés sur les véhicules des supporters lyonnais, avec d’épaisses fumées noires et un chaos pour les automobilistes. Les bus suivants n'ont pas pu passer non plus, ce qui a provoqué d'autres incidents. Les affrontements se poursuivaient au milieu de l’autoroute au niveau des postes de péage, provoquant également d’énormes bouchons des deux côtés. La Préfecture a fait savoir que la circulation était interrompue au niveau du péage de Fresnes, et ce dans les deux sens, alors que les affrontements se sont poursuivis pendant de longues minutes. L’arrivée de renforts de CRS, qui étaient au final 200 pour intervenir, a permis de calmer les choses.

Mais pour le moment, les supporters lyonnais n’ont plus de véhicules et ils ont même chargé des véhicules parisiens pour y récupérer du matériel qui avait été volé, affirme de son côté RMC. A un peu plus d'une heure du coup d'envoi, de nombreux bus ont fini par repartir, lourdement escortés par les forces de l'ordre.