TV ‍: Lens - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Habituellement placés en début d’année civile, les 32es de finale de la Coupe de France se jouent cette saison juste avant la trêve hivernale. Avec un bouquet final dimanche soir à l’occasion du choc entre Lens et le PSG, deux des meilleures équipes de L1.

Quelle heure pour Lens - PSG ?

Tenant du titre de la Coupe de France, le club de la capitale française fera tout son possible pour garder son dû cette saison encore. Mais pour cela, le PSG devra se montrer très sérieux pour son dernier match de l’année 2024 face à Lens. À l'extérieur, face à une grosse équipe de L1, Paris devra donc éviter de tomber dans le piège nordiste pour voir les 16es en 2025. Cette rencontre se jouera ce dimanche 22 décembre à 21h00 au Stade Bollaert. L’arbitre sera Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons maintenant, la Coupe de France est à suivre en intégralité sur beIN Sports. Autant dire que cette affiche des 32es de finale entre Lens et le PSG sera diffusée sur beIN Sports 1 dimanche soir.

Les compos probables de Lens - PSG :

Rarement chanceux lors des tirages au sort de la Coupe de France, Lens a tapé le plus gros morceau possible. Mais si le RCL veut faire un parcours en CDF cette saison, il faudra donc réaliser l’exploit de battre Paris pour la première fois de la saison sur le sol tricolore. Une mission que Lens va tenter d’accomplir devant un public bouillant. En confiance avec deux victoires lors des trois derniers matchs de championnat, les hommes de Will Still aborderont ce dernier rendez-vous de l’année 2024 avec de l’ambition, sans Cabot (retraite) ou Labeau Lascary (blessé).

La compo probable de Lens : Samba - Frankowski, Danso, Khusanov, Medina - Thomasson, El Aynaoui - Sotoca, Fulgini, Zaroury - Nzola.

Inarrêtable en L1, leader avec dix points d’avance sur ses poursuivants, le PSG a pratiquement tué le championnat ces derniers jours en dominant l’OL dimanche puis Monaco mercredi. C’est donc avec l’envie de terminer l’année 2024 encore plus en beauté que Paris se déplacera à Lens dimanche soir pour lancer son aventure en Coupe de France. Lors de ce match, Luis Enrique fera sans Donnarumma (blessé), Kimpembe ou Skriniar.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Ramos, Doué.