CdF ‍: L'OL se sort du piège de Feignies-Aulnoye

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

32e de finale de la Coupe de France au Hainaut

Feignies-Aulnoye - OL : 1-2

Buts : Benrahma (44e) et Mikautadze (88e) pour l’OL ; Koubemba (92e) pour Feignies-Aulnoye

Face à la modeste équipe de Feignies-Aulnoye, pensionnaire de National 2, l’Olympique Lyonnais a fait le travail et s'est imposé malgré une fin de match un peu stressante (1-2) grâce à des buts inscrits par Benrahma et Mikautadze.

En confiance et en forme ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais comptait tout de même sur ce déplacement dans le Nord pour retrouver le chemin de la victoire après la défaite contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier en Ligue 1. Face à Feignies-Aulnoye, la première mi-temps a été plutôt laborieuse. Il faut dire que les pensionnaires de National 2 vendaient chèrement leur peau et mettaient beaucoup d’implication et d’intensité pour gêner les joueurs de Pierre Sage. L’OL parvenait tout de même à faire sauter le verrou juste avant la mi-temps sur un coup-franc sublime inscrit par Benrahma, titulaire à droite de l’attaque ce samedi et très en vue.

La seconde période était davantage maîtrisée par les Gones, qui concédaient très peu d’occasions malgré l’intensité mise par les joueurs de Feignies-Aulnoye. A quelques minutes de la fin, l’équipe de National 2 était d’ailleurs toute proche d’égaliser sur coup de pied arrêté. Mais elle payait cash son manque d’efficacité puisque sur l’action suivante, Mikautadze faisait le break quelques minutes après son entrée à la place de Lacazette. Un but nécessaire puisque Feignies-Aulnoye parvenait à marquer un joli but par Koubemba dans le temps additionnel. Les dernières minutes étaient folles avec une équipe de N2 prête à tout pour égaliser dans une belle ambiance. Mais elle n'y parviendra pas et l'OL validait son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France.