CdF ‍: But d’Hakimi annulé injustement, Paris pleure la VAR

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Pour l’instant tenu en échec par Lens à Bollaert ce dimanche soir à l’occasion du dernier 32e de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain aurait pu être devant au score avant la demi-heure de jeu… mais avec la VAR.

Absente en Coupe de France jusqu’en quarts de finale, par rapport à l'impossibilité de l'installer dans les stades des clubs amateurs, l’assistance vidéo à l’arbitrage aurait très certainement validé un but à Achraf Hakimi à la 25e minute de jeu. Sur un bon centre de Désiré Doué depuis le côté gauche, la latéral marocain a parfaitement repris le ballon dans la surface pour tromper le gardien lensois. Sauf que l’arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu… inexistant.

👉 La VAR ne sera disponible qu’à partir des quarts de finale de la compétition. 📺 https://t.co/Zn3L0gd4ca — Actu Foot (@ActuFoot_) December 22, 2024

Puisqu’en voyant l’action au ralenti, on s’aperçoit qu’Hakimi est couvert par un défenseur de Lens… Mais sans la VAR, Thomas Léonard n’a pas pu revenir sur sa décision et le PSG n’a donc pas ouvert le score en première période… De quoi faire enrager Luis Enrique, qui a longuement pesté après les arbitres. Sur les réseaux sociaux, ce but annulé de manière injuste au PSG fait logiquement couler beaucoup d’encre…

IL N'Y A PAS HORS-JEU D'ACHRAF HAKIMI !



Les arbitres sont INCOMPÉTENTS avec ou sans la VAR ! #RCLPSG pic.twitter.com/6srWwStf1R — 𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚 (@PrinceduParc) December 22, 2024

Hakimi pas hors jeu... La VAR pour cette situation binaire, c'est quand même une vraie avancée. #RCLPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 22, 2024

Et allez encore une erreur d'arbitrage. But refusé pour Hakimi pour un hors jeu inexistant #RCLPSG — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) December 22, 2024