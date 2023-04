CdF : Nantes et Toulouse en guerre, c'est sérieux ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

La finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC sera bien plus qu’un match foot samedi, puisque cette opposition marquera un nouvel épisode dans la petite guerre opposant les supporters des deux camps.

Certes ce FCN-TFC n’est pas un Olympico, un Classique PSG-OM ou un derby OL-ASSE, mais il n’en reste pas moins un match à part au niveau des supporters. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme a classé cette finale niveau 4 sur 5 en termes de dangerosité et que l’Etat a mobilisé 3 000 policiers. Les autorités publiques craignent des débordements, avec des « fights » dans Paris, les supporters du PSG prévoyant même d’épauler les Toulousains en cas d’incidents. Une peur légitime en raison du profond antagonisme entre les ultras des deux clubs finalistes.

La mort de Brice Taton, le début de l'antagonisme

Assez méconnue du grand public, la rivalité entre Nantes et Toulouse a débuté dans les années 1990 quand les hooligans du FCN avaient tourné en dérision l’hommage rendu à Denis Deltreil, supporter de Toulouse mort lors d’un déplacement à Saint-Etienne après l'embrasement d’un car. L'antagonisme s’est ensuite poursuivi en 2006, lors d’une bagarre à coups de barres de fer à proximité du Stadium avant un match, avant d’atteindre des sommets à cause de l’histoire Brice Taton. Fondateur des Forza Viola FC, ce supporter toulousain, décédé dans une agression à Belgrade en 2009, n’avait pas reçu d’hommage de la part des Nantais, selon les reproches faits par les Toulousains. Un événement que ces derniers n’ont jamais digéré, vu qu’en 2019, les ultras avaient affiché une banderole cinglante : « Chez nous, on respecte les morts. RIP Emiliano Sala ».

Le message des Indians pour Emiliano Sala #TFCFCN pic.twitter.com/ye8CXWsLxH — NicolasStival (@NicolasStival) April 7, 2019

Un tacle suivi d’une réponse de la part des Nantais, avec un tag de mauvais goût dans les toilettes du parcage des Haut-Garonnais lors du match Nantes-Toulouse du 28 août dernier. Outre l’écriture « Attention Brice », un dessin d’un homme tombant dans les escaliers, en référence à la mort tragique de l’ancien ultra de Toulouse, avait été posé sur les murs. Un acte qui a indigné les deux clubs, tout en augmentant l'animosité entre les supporters.

Le @FCNantes ne peut que condamner fermement de tels agissements et tient à apporter son soutien à la famille ainsi qu’aux proches de Brice Taton et mettra tout en œuvre pour retrouver l’auteur de ce message odieux. https://t.co/J4P9AH5pmU — FC Nantes (@FCNantes) August 28, 2022

Le TFC n’a toujours pas digéré le barrage de 2021

Cette semaine, après une guerre des billets entre les deux camps, le chambrage est reparti de plus belle quand les NVDRS, les ultras de Toulouse, ont repris une affiche de la Brigade Loire, les ultras de Nantes, en remplaçant le lieu du départ cortège vers le Stade de France des Nantais par celui des Toulousains.

Outre la rivalité en tribunes, ce Nantes - Toulouse sera aussi une revanche sportive, puisqu’à la fin de la saison 2020-2021, le FCN avait empêché le TFC de remonter en Ligue 1 après un barrage houleux. Suite à une victoire 2-1 à l’aller, Nantes s’était sorti du piège toulousain au retour avec l’aide de la VAR, qui n’avait pas accordé de penalty pour une potentielle main de Traoré en toute fin de match. Une décision qui avait influé sur le sort de ce barrage d’accession, ce qui avait mis Damien Comolli, le président toulousain, hors de lui avec une colère froide envers l’arbitre Benoît Bastien. C’est donc pour toutes ces raisons que cette finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse sera très spéciale samedi au Stade de France, où il y aura bien plus qu’un trophée en jeu entre Nantais et Toulousains.