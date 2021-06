Officiel : L'UEFA supprime la règle du but à l'extérieur

Dans : Coupe d'Europe.

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines. L'officialisation est tombée ce jeudi, en plein Euro. L'UEFA annonce la suppression de la règle du but à l'extérieur dans toutes ses compétitions, dès la saison prochaine ! Si deux équipes ont marqué le même nombre de buts au bout de 180 minutes, elles se départageront en prolongation et éventuellement avec une séance de tirs au but. La fin d'une époque où un but valait plus cher qu'un autre.