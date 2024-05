Canal+ frappe très fort pour le PSG et l'OM

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

Canal+ sait que le PSG et l'OM sont les deux clubs qui font les plus fortes audiences. Alors, à l'entame d'une semaine décisive pour Paris et Marseille, la chaîne met les petits plats dans les grands.

Tandis que la bataille des droits TV de la Ligue 1 fait rage, Canal+ peut dormir tranquille concernant les coupes européennes, dont la chaîne cryptée s'est offerte les droits pour une longue durée. Cela va donc lui permettre de diffuser cette semaine les deux matchs les plus attendus depuis le début de l'année, à savoir PSG-Dortmund et Atalanta-OM. Et comme le match aller, C+ a décidé de consacrer deux journées à ces rencontres, et de les donner sur Canal+ premium en plus de C+ Foot afin que la totalité de ses abonnés soit en mesure de regarder ces deux affiches. Tout cela avec des reportages et des magazines tout au long du mardi 7 mai pour PSG-Dortmund et du jeudi 9 mai pour Atalanta-OM.

Mardi 7 mai

Journée spéciale PSG-Dortmund

Sur CANAL+FOOT

13h20 : Plateau spécial

13h30 : En route pour Wembley

16h00 : "Le combat d'Haller"

16h45 : Rediffusion Dormtund / PSG

19h00 : Jour de Foot - Présenté par Eric Besnard avec Geoffroy Garetier, Alain Roche et Christophe Jallet.

19h50 : Canal Champions Club en direct du Parc des Princes - Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, Gauthier Kuntzmann, David Ginola et Samir Nasri

21h00 : PSG / BORUSSIA DORTMUND sur CANAL+FOOT - Paul Tchoukriel et Habib Beye aux commentaires - Dominique Armand et Charlotte Gabas en bord terrain pour les interviews.

Jeudi 9 mai

Journée Spéciale Atalanta-OM

Edition spéciale toute la journée sur INFOSPORT+

19h00 : Jour de Foot sur CANAL+FOOT - Présenté par Eric Besnard avec Theo Douet, Mikael Landreau et Gregory Sertic

20h25 : Soir d'Europe sur CANAL+ et CANAL+FOOT - Présenté par Clément Gacheny avec Geoffroy Garetier et Mikael Landreau

21h00 : ATALANTA / OM sur CANAL+ et CANAL+FOOT - Paul Tchoukriel avec Christophe Jallet aux commentaires - Laurent Paganelli en bord terrain