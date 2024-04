Canal+ frappe fort pour diffuser le PSG et l'OM

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

La semaine s'annonce palpitante pour les supporters du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Du côté de Canal+, on est décidé à mettre le paquet.

Ce mercredi, le PSG se déplace à Dortmund en demi-finale aller de Ligue des champions, tandis que 24 heures plus tard c'est l'OM qui recevra l'Atalanta Bergame au Vélodrome pour une place en finale de l'Europa League. Alors, Canal+ a bien compris l'importance de ces deux rencontres et la chaîne cryptée a décidé que ces deux affiches ne seront pas reléguées sur une chaine purement sportive comme cela l'a été par exemple lors des quarts de finale. Ce lundi, C+ a en effett annoncé que Dortmund-PSG et OM-Atalanta seront diffusés sur Canal+ Premium en même temps que sur Canal+ Foot avec les équipes habituelles de cette chaîne et les émissions avant et après les deux rencontres de Paris et de Marseille. Canal+ a dévoilé le programme de ces deux soirées événementielles.

Mercredi 1er mai

Journée spéciale Dortmund-PSG sur CANAL+FOOT

10h15 : Prise antenne

10h20 : En route pour Wembley (Le parcours du PSG jusqu'aux ¼ de finale)

12h20 : Rediffusion PSG / Barcelone

14h00 : Rediffusion Barcelone / PSG

15h50 : "Histoire de Champions" sur Luis Enrique

17h15 : Plateau commun avec CANAL+

19h : Jour de Foot CANAL+ et CANAL+FOOT Présenté par Eric Besnard avec Fabrice Abriel et Alain Roche en plateau

19h50 : Canal Champions Club à 19h50 sur CANAL+ et CANAL+FOOT Présenté par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, David Ginola et Samir Nasri.

21h : Dortmund PSG avec Paul Tchoukriel et Habib Beye aux commentaires. Dominique Armand en bord terrain pour les interviews.

Jeudi 2 mai

Journée spéciale OM-Atalanta sur CANAL+FOOT13h50 : Plateau spécial

13h55 : Rediffusion OM / Benfica

15h40 : Documentaire "Les Minots"

17h20 : Documentaire "Marseille Capitale"

17h45 : Documentaire "OM, dans les Yeux des Miens"

19h30 : Jour de Foot présenté par Eric Besnard avec David Berger et Philippe Carayon

20h25 : Soir d'Europe sur CANAL+ et CANAL+FOOT - PLATEAU EN DIRECT DEPUIS LE VELODROME avec Clément Gacheny avec Samir Nasri, Geoffroy Garetier

21h : OM-Atalanta avec Paul Tchoukriel avec Christophe Jallet aux commentaires et Laurent Paganelli en bord terrain.