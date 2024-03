Xavi exige du Barça de stopper les blagues avec le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Depuis que l'on sait que le PSG affrontera le FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club catalan se plait à rappeler des mauvais souvenirs à Paris. Xavi ne commet pas la même erreur.

Le Barça et le Paris Saint-Germain commencent à bien se connaître, et si récemment le PSG a fait mal au blaugrana, personne n'a évidemment oublié la remontada de 2017. Depuis vendredi midi, et le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, le community manager du FC Barcelone s'amuse à faire passer des messages chambreurs via les réseaux sociaux. Mais ce samedi, en conférence de presse avant le déplacement à Madrid pour y défier l'Atlético, l'entraîneur du Barça a clairement fait savoir qu'il ne fallait surtout pas prendre de haut le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Sinon il y a le risque de prendre un violent retour de bâton lors de la double confrontation prévue le 10 avril prochain au Parc des Princes, et le 16 avril au stade olympique de Montjuic.

Le PSG a des moyens financiers que le Barça n'a plus

❝Le PSG est un adversaire difficile. Mais c'est l'occasion de montrer que nous pouvons être à la hauteur en Ligue des Champions. Nous sommes motivés et impatients.❞



- 𝐗𝐚𝐯𝐢 pic.twitter.com/cNCaJf5UTm — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 16, 2024

Xavi connaît trop bien le football pour penser que les joueurs parisiens seront encore traumatisés par le 6-1 de 2017, et que cela avantagera Barcelone. Désormais, le PSG est une autre équipe et le Barça encore plus. « Le PSG est actuellement un des adversaires les plus difficiles à affronter en Europe. Je connais Luis Enrique, qui est un coach brillant, et certains de ses joueurs. Les équipes de Luis Enrique sont très travailleuses. Nous jouerons le match retour à domicile et nous espérons faire un bon tour de qualification, mais ce sera difficile. Il est encore temps de rêver, ‘mais le PSG est l'une des meilleures équipes d'Europe et c’est peut-être » le favori. Bien que nous ayons plus d'histoire dans cette compétition, la réalité est que ce n'est pas la même chose. Nous ne pouvons pas dépenser autant que le PSG pour recruter. Mais c’est le moment décisif de la saison et nous devons montrer sur le terrain que nous sommes prêts à rivaliser, nous sommes impatients d'en découdre », a prévenu Xavi, qui croit tout de même son équipe capable de renverser le Paris Saint-Germain