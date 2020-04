UEFA : L'OL et le PSG pourront finir la Ligue des champions !

Dans : Ligue des Champions.

Un membre éminent de l'UEFA a prévenu que l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain auront l'occasion de jouer la fin de la Ligue des champions malgré la décision du Premier Ministre.

Nasser Al-Khelaifi et Jean-Michel Aulas ont déjà fait savoir qu'ils acceptaient de jouer la fin de la Ligue des champions, si celle-ci se termine, quitte à faire évoluer le PSG et l’OL en dehors de la France où les matches de foot ne sont plus autorisés au moins jusqu’au 31 juillet. Invité à s’exprimer ce mercredi au micro de Radio Kiss Kiss Napoli, Armand Duka, membre du comité exécutif de l’UEFA, a évoqué la situation de la Ligue des champions et de l’Europa League, à l’arrêt depuis le mois de mars et le début du confinement. Tandis que Paris a déjà son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Lyon doit affronter la Juventus en Italie, ou ailleurs, en match retour des 8es de finale de cette même épreuve. Et si l’on pouvait craindre que les deux clubs soient éventuellement mis à l’écart compte tenu de la fin précoce de la saison de Ligue 1, le dirigeant de l’UEFA a été rassurant.

Pour Armand Duka, la fin du championnat de France n’est pas un motif de mise à l’écart du PSG et de l’OL, pas plus que les autres clubs qui seraient ainsi à l’arrêt dans les championnats nationaux. « L'objectif est bien sûr de terminer les compétitions, mais dans certains pays, ils ont déjà décidé de terminer les championnats (...) Le Paris Saint-Germain et Lyon joueront, selon moi, les matches de Ligue des champions, la décision du gouvernement français n'affecte pas la compétition, l’état français peut arrêter le championnat de France, mais pas les coupes d'Europe », a très clairement prévenu le dirigeant de l’UEFA, qui n'envisage pas du tout l'annulation de la Ligue des champions et de l'Europa League. Reste que pour les deux clubs tricolores, si ces matchs se jouent en août, le calendrier d’entraînement pourrait singulièrement se compliquer d’ici là, sachant qu’à priori cela ne sera pas possible d’ici fin juillet.