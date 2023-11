TV ‍: Milan AC - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Deux semaines après une brillante victoire 3-0 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va recroiser le chemin du Milan AC pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Après s’être parfaitement relancé suite à sa défaite contre Newcastle début octobre, le club de la capitale française veut confirmer son statut de leader lors de ce match retour face au Milan AC. Cette rencontre se jouera ce mardi 7 novembre à 21 heures au Stade San Siro. L'arbitre sera l'Espagnol Jesús Gil Manzano.



Comme chaque rendez-vous de Ligue des Champions du PSG cette saison, cette affiche face au Milan sera diffusée sur deux chaînes, à savoir RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit, alors que sur la chaîne cryptée, le duo Paul Tchoukriel - Christophe Jallet sera au micro.

Milan AC / PSG ce mardi à 21h sur C+ Foot pour la J4 de LDC.

Commentaires : @PaulTchoukriel et C. Jallet

Bord terrain : @DomArmand

Interview : @Chagabs



A 19h : JOUR DE FOOT sur C+ Foot avec @EricBesnard1

19h50 : CANAL CHAMPIONS CLUB sur C+ Foot

22H55 : LE DEBRIEF sur C+ Foot pic.twitter.com/6S4SP12ucI