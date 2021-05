SuperLigue : Quatre clubs privés de Ligue des Champions ?

Dans : Ligue des Champions.

A en croire ESPN, quatre clubs fondateurs de la SuperLigue pourraient écoper d’une lourde sanction de la part de l’UEFA dans les prochaines semaines.

Opposés à la SuperLigue, la FIFA et l’UEFA ne sont plus totalement sur la même longueur d’onde depuis quelques jours. Dans les colonnes du journal L’Equipe mercredi, Gianni Infantino faisait savoir que la FIFA ne se prononçait pas en faveur de sanctions à l’égard des douze clubs fondateurs de la SuperLigue, ce projet de ligue fermée ayant coulé au bout de 48 heures. « C'est vite dit qu'il faut punir. C'est même populaire - ou populiste – parfois. Il appartient en premier lieu aux instances nationales, ensuite aux Confédérations, dans ce cas l'UEFA, et seulement après à la FIFA de prendre les mesures appropriées. Je préfère le dialogue au conflit » expliquait-il.

L’UEFA, qui a vécu cette tentative de création de la SuperLigue comme une menace, n’est pas du même avis et a bien la ferme intention de punir les clubs fondateurs. Ce jeudi, ESPN affirme que les quatre clubs n’ayant pas totalement abandonné le projet de la SuperLigue (FC Barcelone, Juventus Turin, Real Madrid, AC Milan) sont sous la menace d’une sanction très forte de la part de l’instance européenne. Une exclusion de deux ans de la Ligue des Champions et de l’Europa League est notamment à l’étude, alors que des accords ont été trouvés avec Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, l’Atlético de Madrid et que les discussions sont en bonne voie avec l’Inter Milan. A contrario, le Real, le Barça, la Juve et l’AC Milan restent fidèles à leurs positions de départ et risquent par conséquent de s’attirer les foudres de l’UEFA. L’instance dirigée par Ceferin aimerait s’éviter une bataille juridique mais estime qu’elle n’aura pas d’autres choix que de sanctionner les putschistes pour éviter un retour de flamme de la SuperLigue dans un ou deux ans.