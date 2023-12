PSG ‍: Ligue des champions ou Europa League, les différents scénarios

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le PSG joue son avenir européen en 90 minutes ce mercredi soir face à Dortmund. Tout est encore possible ou presque dans ce groupe de Ligue des champions où Paris, Newcastle et Milan peuvent continuer leur route en C1 en plus du BVB89.

Au moment du coup d'envoi du match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, les joueurs de Luis Enrique n'auront qu'une seule certitude, c'est de ne pas pouvoir finir dernier de leur poule. Le classement du groupe F est le suivant avant cet ultime rendez-vous. Dortmund compte 10 pts, le PSG en a 7, tandis que Newcastle et l’AC Milan ont 5 points. Autrement dit, le pire scénario pour le PSG est de basculer en Europa League en se classant troisième comme Lens l'a fait. Mais différentes hypothèses sont encore possibles.

- Le PSG gagne à Dortmund, peu importe le score, Paris se classe premier de son groupe devant le club allemand à égalité de points grâce à sa double victoire face au BVB et les deux joueront les huitièmes de Ligue des champions.

- Le PSG fait match nul sur n'importe quel score à Dortmund, le club allemand finit donc premier du groupe, et la suite du parcours européen de Paris va dépendre du résultat du match Newcastle-Milan. Si les Magpies battent les Italiens, alors Newcastle sera deuxième et le PSG renvoyé en Europa League puisque Paris a perdu et fait un nul contre le club de Premier League. Si Milan bat les Anglais, alors c'est le PSG qui sera deuxième du groupe, puisque Paris a battu 3-0 et perdu 1-2 contre les Rossoneri. Si Newcastle et Milan font match nul, le Paris Saint-Germain sera qualifié à la deuxième place.

- Le PSG est battu par Dortmund sur n'importe quel score. Alors un nul entre Newcastle et l'AC Milan qualifie Paris pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si Milan ou Newcastle gagne, alors le vainqueur sera qualifié avec Dortmund et Kylian Mbappé et ses coéquipiers joueront l'Europa League, tandis que l'équipe battue entre Newcastle et Milan sera totalement éliminée des coupes européennes.