Olivier Giroud envoie un message fort au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Ce mercredi, le PSG recevra l'AC Milan au Parc des Princes. Dans ce match déjà important de Ligue des champions, Olivier Giroud a bien l'intention d'avoir un rôle à tenir.

Du haut de ses 37 ans, Oliver Giroud connaît l’importance de la Ligue des champions, trophée qu’il a gagné avec Chelsea en 2021, et avant de débarquer à Paris, le buteur français est conscient que le PSG devra tout faire pour battre Milan afin de ne pas se mettre en danger. La déroute parisienne à Newcastle oblige les champions de France à s’imposer face au club italien, lequel est, lui aussi, en fâcheuse posture avec seulement deux points pris en autant de matchs. Autrement dit, Olivier Giroud n’a pas le droit de se rater au moment de croiser quelques-uns de ses coéquipiers en équipe de France. A trois jours de ce rendez-vous de gala, le champion du monde 2018 s’est exprimé, sur TF1, au sein de ce match forcément spécial pour lui et il ne masque pas son impatience.

Giroud évite d'énerver le PSG

Car face à lui, Olivier Giroud devra se coltiner avec notamment Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et bien évidemment Kylian Mbappé, des joueurs qu’il côtoie à Clairefontaine avec l’équipe de France. S’il revendique de jouer l’Euro 2024, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (54 buts) sait que cela passe par des performances avec l’AC Milan. S’il a marqué 4 buts et signé 3 passes décisives en Serie A, le natif de Chambéry veut briller sur la scène européenne. « On est dans ce groupe de la mort et ça fait des beaux matchs. Je ne sais pas si je vais encore jouer la Ligue des champions la saison prochaine, donc je me régale cette année. Mais pour avoir du plaisir, il faut des victoires et j’espère vraiment que l’on pourra sortir de ce groupe. Contre le PSG, ce n’est pas LE match décisif, mais il faut essayer de prendre ce qu’on peut prendre. Il ne faudra pas perdre, mais si on peut gagner, on ne se gênera pas. On est ambitieux, on ne fera pas un catenaccio ce n’est pas le style de jeu du coach, mais on verra si on presse ou si on laisse le ballon. On va se chambrer dans les jours qui viennent avec les autres joueurs français, mais pour l’instant, on s’évite un peu. J’ai marqué avec l’équipe de France et un doublé avec Montpellier au Parc des Princes », rappelle l'attaquant français du club lombard. Le Paris Saint-Germain est prévenu.