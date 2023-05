Manchester City - Inter Milan, la France en larmes

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La finale de la Ligue des Champions est désormais dévoilée. Et pour la première fois en 13 ans, il n'y aura aucun joueur français de concerné.

Les Coupes d’Europe et la France, ce n’est clairement pas une histoire d’amour puisque dans la riche histoire de ces compétitions, seuls deux clubs français ont réussi à remporter un trophée : l’OM et le PSG. La disette se poursuit dans les années 2000 et encore une fois cette saison, il n’y avait plus personne dès les demi-finales, Nice s’étant fait éliminer assez piteusement par le FC Bâle en Conférence League. Mais en ce qui concerne la Ligue des Champions, les joueurs français avaient au moins l’habitude d’y briller, à défaut de le faire dans les clubs de leur pays. Avec la finale entre Manchester City et l’Inter Milan, ce sera néanmoins un chou blanc en ce qui concerne les représentants tricolores, et c’est un phénomène très rare.

2010 - Aucun joueur français ne disputera la finale de la Ligue des Champions cette saison, une 1re depuis l’édition 2009/10. Recalés. #MCIRMA pic.twitter.com/Y78NdipF82 — OptaJean (@OptaJean) May 17, 2023

Opta, qui étudie les statistiques du football, révèle ainsi que le fait qu’il n’y ait aucun joueur français chez les finalistes de la Ligue des Champions est une première depuis 2010. L’élimination du Real Madrid de Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni a mis un terme au rêve des joueurs français de conserver leur trophée. Et par le passé, que ce soit Chelsea avec N’Golo Kanté, le PSG de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe bien sûr, ou le Bayern Munich de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman, la France a toujours été bien représentée chez les grands d’Europe. Mais cette saison, ce sera donc une finale totalement neutre pour Didier Deschamps, qui adore pourtant voir ses joueurs prendre de l’expérience dans les grandes finales européennes.