Man City tient enfin sa première Ligue des champions ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions 2023, finale

Stade Olympique Ataturk (Istanbul)

Man City-Inter Milan 1-0

But : Rodri (68e)

Grâce à un but de Rodri, Manchester City a eu raison du verrou défensif de l'Inter 1-0. Les Citizens ont souffert mais ils remportent la première Ligue des champions de leur histoire.

Largement favori au coup d'envoi, Manchester City avait tout pour gagner sa première Ligue des champions. A l'instar de Chelsea en 2021, l'Inter misait sur une bonne organisation défensive pour contrer les hommes de Pep Guardiola. Pendant une heure, le scénario était parfait pour les Italiens. Ils contenaient bien les Citizens, lesquels trouvaient peu d'ouvertures dans la surface. B.Silva (5e) ne cadrait pas sa frappe enveloppée tandis qu'Haaland butait sur Onana en angle fermé (28e). Les affaires anglaises ne s'arrangeaient pas avec la sortie sur blessure de De Bruyne (36e), touché aux ischio-jambiers. L'Inter cadenassait bien le match à la mi-temps, livrant une copie cohérente.

Le piège se profilait de plus en plus pour City après le repos quand l'Inter se créait ses premières situations dangereuses. Lautaro Martinez partait dans le dos d'Akanji et il fallait une sortie rapide d'Ederson pour contrer l'Argentin (58e). Au moment où les Nerazzuri prenaient le dessus, City frappait. Akanji trouvait Bernardo Silva dans la surface. Le centre du Portugais était mal renvoyé et Rodri ajustait Onana d'une frappe précise depuis l'entrée de la surface. L'Inter réagissait via une tête lobée de Dimarco sur la barre mais sa deuxième tentative était contrée par Lukaku (71e). City savait qu'il devait se mettre à l'abri mais Foden voyait sa percée et sa frappe neutralisées par un arrêt d'Onana (78e). La pression intériste se faisait intense surtout quand Lukaku était trouvé dans la surface à la 88e minute. Mais, seul aux deux mètres, il placait sa tête sur Ederson tandis que Dias dégageait en catastrophe. La dernière frayeur avant l'allégresse. Manchester City remporte sa première Ligue des champions.