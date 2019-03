Lyon prend une gifle du Barça, mais...

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Camp Nou

FC Barcelone bat Olympique Lyonnais : 5 à 1

Buts : Messi (18e sp, 78e), Coutinho (31e), Piqué (81e), Dembélé (86e) pour le Barça; Tousart 58e) pour Lyon

Dans un match qui a très vite mal tourné, l'Olympique Lyonnais a finalement volé en éclats (5-1) face à Lionel Messi et ses coéquipiers. Il n'y a plus aucun club français en Ligue des champions.

Pris à la gorge dès le coup d'envoi, les Lyonnais allaient subir un premier KO, lorsque l'arbitre dupé par Luis Suarez et abandonné par la VAR accordait un penalty fictif au Barça, que Messi transformait d'une Panenka (1-0, 18e). Quelques minutes plus tard, Lopes, héroïque depuis le début du match, subissait un KO terrible suite à un choc avec Coutinho. Le gardien lyonnais refusait de céder sa place, mais dans les minutes qui suivaient le Barça doublait la mise par Coutinho (2-0,31e). Conscient que son portier n'était pas au mieux, Genesio lançait Gorgelin à la place de Lopes, ce dernier quittant ses coéquipiers en larmes (34e).

Avec cet avantage à la pause, on pensait que le Barça avait fait le plus dur. Mais c'était sans compter avec le réveil de l'Olympique Lyonnais, Tousart réduisant le score juste avant l'heure de jeu (2-1, 58e). Il fallait de longues minutes pour que l'arbitre valide ce but, la VAR semblant cette fois avoir du mal à se décider. Genesio faisait entrer Traoré et Cornet afin de tenter le tout pour le tout, mais sur un contre rondement mené, et suite à un ballon perdu de Traoré, Messi se jouait de la défense lyonnaise et trompait Gorgelin de près (3-1, 78e). L'OL était au bord de la rupture et craquait subitement, Piqué y allant de son but, sur un service parfait signé Messi (4-1, 81e). Entré en fin de match, Ousmane Dembélé corsait l'addition (5-1, 86e), le joueur français du Barça concluant là l'addition.