Lens chicote Arsenal dans un Bollaert en feu ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe B, 2e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Arsenal 2-1

Buts : Thomasson (25e), Wahi (69e) pour Lens ; Jesus (14e) pour Arsenal

Dans un match exceptionnel collectivement, Lens a renversé Arsenal 2-1. Un succès mérité et un exploit majuscule qui offrent la première place du groupe B aux Sang et Or.

Dans un Bollaert bouillant, Lens avait à cœur de mettre à mal Arsenal, vieille connaissance européenne. Dès l'entame, les intentions lensoises étaient bonnes que ce soit dans l'intensité ou dans les occasions. Malheureusement, Arsenal prenait les devants après une passe en retrait ratée de Thomasson et une frappe croisée parfaite de Jesus. Thomasson se faisait vite pardonner par les supporters : il concluait une superbe action collective d'une reprise intérieur du pied de toute beauté pour égaliser et mettre les deux équipes dos à dos au repos.

69' (2-1)



⚽️ BUUUUUUUUUUUT POUR LE RACING !!!! Après un déboulé dans le couloir droit, Przemyslaw Frankowski sert Elye Wahi en retrait dans la surface. Le numéro 9 donne l'avantage aux Sang et Or du pied droit ! 🫡#RCLARS #UCL pic.twitter.com/7tc8rpyGnn — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2023

En seconde période, Samba venait sauver les siens sur une superbe double parade devant Trossard et Danso, proche du contre son camp (49e). Cependant, on sentait Lens plus entreprenant. Abdul Samed frôlait le cadre d'une belle frappe de loin. Puis, Lens prenait l'avantage. Frankowski jouait en une-deux avec Sotoca puis centrait pour Wahi dont la reprise trouvait le petit filet de Raya. Arsenal enchaînait les changements mais Lens résistait bien, étant notamment sauvé par Gradit sur sa ligne devant Nelson (89e). Lens s'imposait 2-1, récidivant face à Arsenal 25 ans après. Les Lensois prennent la tête de leur groupe devant Arsenal avant une double confrontation contre le PSV. La qualification est plus que jouable pour les Sang et Or...