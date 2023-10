Lens-Arsenal, le match est déjà plié ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a lancé sa saison. Enfin. Après un départ poussif, le club nordiste a réussi un beau match nul à Séville, où il aurait même pu s’imposer, avant d’enchainer les victoires en Ligue 1 depuis. Tout n’est pas encore parfait, mais la machine est lancée avant le match à domicile face à Arsenal. Ce sera ce mardi soir dans un stade Bollaert forcément plein comme un oeuf, avec l’espoir de briller à nouveau en Ligue des Champions sous le regard admiratif des téléspectateurs français qui ont vu l’équipe du Racing briller la saison passée sous la coupe de Franck Haise. La tache ne sera pas aisée, tant Arsenal représente désormais à nouveau une grosse machine de Premier League. Et pour Daniel Riolo, l’espoir est même quasiment nul de voir Lens réaliser un gros match avec une victoire au bout.

« La victoire de vendredi leur a fait du bien. Maintenant, Strasbourg dans le jeu c’est vraiment très faible, donc que Lens ait gagné contre cette équipe faiblarde, je veux bien que ça leur donne confiance. Maintenant je pense qu’avec Arsenal on est dans une autre galaxie. Je n’arrive pas à imaginer autre chose qu’une défaite de Lens. Je veux bien prier, comme ce fut le cas contre Séville, mais pour moi il y a vraiment un écart conséquent sur ce que peuvent proposer les deux équipes. Ce dont on est sûr, c’est que Lens donnera tout et sera poussé par son public et que ça va être une très belle soirée de football. Mais quand je vois le décor, ce ne sera même pas une honte de perdre contre Arsenal ».