Le Real lésé contre Man City, la VAR était interdite

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre Manchester City (1-1) mardi, en demi-finale aller de Ligue des Champions, le Real Madrid se plaint du but accordé aux Citizens alors que le ballon semblait sorti en touche au début de l’action. Malheureusement pour les Merengue, la VAR ne pouvait pas intervenir.

Le banc du Real Madrid était fou de rage ! Quelques secondes avant le but inscrit par Kevin De Bruyne, la mauvaise passe de Kyle Walker pour Bernardo Silva a peut-être dépassé les limites du terrain. En tout cas, les arbitres n’ont rien signalé, d’où la colère de Carlo Ancelotti qui ne comprend pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue. Pour l’ancien arbitre Eduardo Iturralde González, l’assistance vidéo n’était pas autorisée à refuser le but.

Camavinga a lancé une nouvelle action

« Les images qui valent sont celles de la VAR, pas celles que vous pouvez mettre sur votre télévision, a réagi l’Espagnol sur la Cadena SER. Il se peut que la VAR ait également vu le ballon sortir. Ils n'ont mis aucune image et je vous dis pourquoi. Camavinga récupère le ballon, puis il fait une relance et Rodri le récupère et cela se termine par un but. Ce n'est plus la même action même si le ballon était sorti d’un mètre, car le ballon a été récupéré par Camavinga. Cela n’entraîne pas l’utilisation de la VAR. »

« C'est la décision technique donc ça n'entre pas, a expliqué le spécialiste. Le joueur de Manchester City (De Bruyne) centre et Modric le contre. Le ballon passe à Camavinga, qui le perd. Là commence une autre action. C'est son erreur en récupérant le ballon. C'est pourquoi vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est une deuxième action, ce n’est pas moi qui le dis, le règlement le dit. » Quant à l’image de beIN Sports qui montre que le ballon serait sorti en touche, Eduardo Iturralde González n’est pas convaincu.

🚨 La technologie de beIN Sport indique que le ballon de Bernardo Silva était bien sorti 👀 pic.twitter.com/jKejRc10Z5 — BeFootball (@_BeFootball) May 9, 2023

« Ce n'est pas une justification. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est tromper les gens. La VAR n'a pas de caméra fixe sur les lignes de touche, donc je doute qu'une télévision en ait. Et si nous estimons que ces images sont bonnes, puisque Camavinga récupère le ballon puis le perd, la VAR ne peut jamais entrer en scène car c'est une deuxième action. Si c'est City qui avait attrapé le ballon et terminé par un but, alors la VAR aurait dû entrer en jeu », a insisté l’ancien officiel pour éteindre la polémique.