Le Real éliminé, un cadre trouve le coupable

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Manchester City a pris sa revanche. Éliminés de façon tragique la saison dernière, au même stade de la compétition, face au même adversaire, les Citizens ont cette fois humilié le Real Madrid. Un joueur madrilène a pris ses responsabilités après ce terrible échec.

Après le match nul 1-1 au match aller, le Real Madrid pensait avoir une chance face à Manchester City. Rapidement, les hommes de Pep Guardiola ont infligé un pressing étouffant et ont marqué deux buts grâce à Bernardo Silva. Les Citizens ont survolé la rencontre et se sont imposés logiquement 4-0 dans cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un match historique et une humiliation pour les Merengues, vainqueurs de la compétition la saison passée. Hormis Thibault Courtois, presque tous les joueurs du Real Madrid sont passés complètement à côté de l'échéance comme Karim Benzema ou Eder Militao. Mais le joueur qui a été le plus marqué par cette claque reçue est Luka Modric, remplacé à l'heure de jeu par Carlo Ancelotti.

Modric l'assume, il a été catastrophique contre City

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Selon les informations de Defensa Central, média pro madrilène, le vestiaire du Real Madrid a explosé après la défaite contre Manchester City. Luka Modric a été particulièrement énervé par cette bévue mais surtout envers lui-même. Le Croate qui avait pourtant été excellent l'année dernière en Ligue des Champions a été transparent contre les Skyblues et s'est fait manger au milieu de terrain. Le lauréat du ballon d'or en 2018 a fait preuve de lucidité et a avoué que son match a été désastreux devant ses coéquipiers. Manchester City file pour la deuxième fois de son histoire en finale de la coupe aux grandes oreilles et retrouvera l'Inter Milan d'Edin Dzeko, ancien attaquant de l'équipe anglaise. Cette défaite 4-0 va marquer l'histoire du Real Madrid et surtout, marquer un tournant pour le club et une fin de cycle pour certains joueurs. Même si cela n'empêchera pas Luka Modric de certainement prolonger son contrat.