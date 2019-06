Le grand 6 européen pour Liverpool !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Finale de la Ligue des Champions 2018-2019

Wanda Metropolitano (Madrid)

Liverpool bat Tottenham : 2 à 0

Buts : Salah (2e sp, Origi (88e) pour Liverpool

Dans une finale qui n'a pas tenu toutes ses promesses, Liverpool est venu à bout de Tottenham (2-0) avec un but en tout début de match et un but en toute fin de rencontre.

Onze ans après Chelsea-Man Utd, c'est encore une fois une finale 100% anglaise qui était au menu de la Ligue de Champions ce samedi soir à Madrid. Et il ne fallait pas attendre longtemps avant de vivre un premier coup de théâtre. En effet, suite à une main décolée de Sissoko dans la surface, l'arbitre accordait un penalty aux Reds, après confirmation de la VAR, et Salah en profitait pour ouvrir le score (1-0, 2e). A partir de là, Tottenham avait un peu de mal à se remettre de ce KO, mais au fil des minutes les Spurs jetaient de plus en plus de force dans la bataille.

Mais à l'entame des dernières minutes, et alors que les Londoniens se procuraient quelques grosses occasions, sans parvenir à égaliser, c'est la formation de Klopp qui tuait le suspense, Origi trompant Lloris d'une frappe du gauche, sur un service de Matip (2-0, 87e). Plus rien n'empêchait Liverpool de gagner sa sixième Ligue des champions, quatorze ans après son dernier titre continental.