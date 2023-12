Le FC Séville répond à Darmanin, un scandale débute

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le ministre de l'Intérieur a annoncé dimanche qu'il avait décidé de s'opposer à la venue des supporters du FC Séville mardi soir à Lens. Une décision que le club espagnol conteste déjà.

A la surprise générale, et dans un entretien accordé à Brut, Gérald Darmanin a révélé qu'il allait prendre un arrêté afin d'interdire le déplacement des fans de Séville à Bollaert pour le match de Ligue des champions prévu mardi soir à Lens. Une nouvelle qui a scandalisé les supporters espagnols, mais aussi lensois, et le club espagnol est déjà monté au créneau auprès des autorités politiques et sportives pour s'opposer à ce qui est une vraie sanction sans aucun motif concret. Dans un communiqué, le FC Séville s'étonne et s'oppose à cette annonce du ministre français.

« Compte tenu de la déclaration du ministre de l'Intérieur du gouvernement français, Gérald Darmanin, qui a annoncé dans une interview l' interdiction aux supporters de Séville de se rendre à Lens pour voir notre équipe lors de la dernière journée de la phase de groupes du La Ligue des Champions, le club tient à préciser qu'à ce jour, il n'a reçu aucune communication officielle ni des autorités françaises ni de l'UEFA, même si le club comprend que le gouvernement français est déterminé à mettre en œuvre la mesure selon les paroles de son porte-parole. Il souhaite donc transmettre que :

- Le FC Séville est contre cette mesure car il considère qu'elle porte préjudice à ses supporters en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées.

- Le FC Séville est en train d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement espagnol pour tenter de garantir que cette mesure d'interdiction ne soit pas appliquée, car de nombreux supporters ont déjà eu des confirmations de vols et de voyages vers la France pour assister au match contre Lens.

- Le FC Séville considère qu'un préjudice est causé à ses supporters et qu'un dangereux précédent est créé en termes de mouvements de supporters. De même, ils leur apporteront toute l'aide en leur pouvoir à travers l'agent de liaison du club », indique le club andalou, qui précise qu’une plainte formelle sera transmise à l’UEFA si cette décision française se confirme.