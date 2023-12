A 48h du match, Darmanin interdit les supporters de Séville à Lens ‍!

Dans : Europa League.

Par Claude Dautel

Ce mardi, le RC Lens reçoit le FC Séville en Ligue des champions. Le ministre de l'Intérieur français a annoncé qu'il interdisait la venue des supporters du club espagnol.

Les fans du club de Séville qui ont déjà organisé leur voyage pour venir jusqu'à Lens vont apprendre une mauvaise nouvelle alors que ce déplacement est prévu dans moins de 48 heures. Pour ce match décisif de Ligue des champions, les supporters de l'équipe andalouse n'auront pas le droit de venir au pays des Sang et Or et cela sans aucun motif lié à des incidents dans lesquels ils seraient impliqués. En effet, invité de Brut, Gérald Darmanin a officialisé sa décision d'interdire le déplacement des supporters du FC Séville de venir à Bollaert. « Je viens d’interdire la venue des supporters de Séville à Lens », a révélé le ministre de l'Intérieur, qui a précisé que cette mesure était dans la série de celles prises après la mort d'un supporter de Nantes. Pour rappel, plusieurs interdictions de déplacement prises pour ce week-end en Ligue 1 et en Coupe de France ont été annulées par la justice. A voir si les dirigeants de Séville porteront l'affaire devant les instances françaises.