Le dossier Lindstrom s'embourbe, l'OL sort le champagne

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le dossier Jesper Lindstrom semblait en très mauvaise voie pour l’OL après l’accord entre Naples et Everton. Mais l’international danois n’a toujours pas donné son feu vert pour rejoindre les Toffees.

Et si l’Olympique Lyonnais avait encore une chance de rafler la mise dans l’épineux dossier Jesper Lindstrom ? Le milieu offensif de Naples semblait promis à Everton après un accord entre les deux clubs la semaine dernière, pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Ciblé par l’OL depuis le début du mercato afin de compenser le probable départ de Rayan Cherki, le meneur de jeu danois était à deux doigts d’échapper aux Gones, mais l’officialisation de son transfert à Everton se fait attendre. Un retournement de situation est possible dans ce dossier puisque selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Jesper Lindstrom n’est « pas convaincu » par le projet d’Everton et tarde à donner son feu vert.

Lindstrom finira par signer, l'OL va remettre ça https://t.co/oqw98sd4Ug — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

Un revirement qui pourrait être favorable à l’Olympique Lyonnais puisque l’état-major rhodanien observe toujours ce dossier de très près. Très peu utilisé à Naples la saison dernière (400 minutes en Série A, 0 but), l’ancien meneur de jeu de Francfort pourrait être davantage tenté par la perspective de rejoindre l’OL, où il disputerait l’Europa League. Il s’agit maintenant de savoir si John Textor et David Friio ont l’intention de s’aligner sur l’offre financière d’Everton pour satisfaire les exigences de Naples, ce qui est encore à prouver. Après avoir investi massivement cet été pour recruter Benrahma, Mangala, Nuamah, Abner, Niakhaté ou encore Mikautadze, l’OL doit faire attention à ses dépenses et doit veiller à vendre quelques joueurs pour ne pas s’attirer les foudres de la DNCG.

La masse salariale des Gones ne doit pas exploser et par conséquent, John Textor pourrait exiger un ou deux départs avant d’accélérer de manière concrète sur Jesper Lindstrom. Le temps ne presse pas puisque le Danois n’est pas chaud pour rejoindre Everton, ce qui pourrait faire les affaires de l’OL sur ce dossier. En tout cas, l’ancien maître à jouer de Francfort est loin d’avoir paraphé son contrat avec les Toffees, ce qui permet à Lyon de reprendre espoir.