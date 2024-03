LdC ‍: Le nouveau format de la Ligue des champions officialisé

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Cette édition 2023-24 de la Ligue des champions est la dernière du format que l'on connait tous. La saison prochaine, il faudra faire avec une formule bien différente.

Cette Ligue des champions sera la dernière de son temps. A partir de la saison prochaine, il faudra faire avec une version réformée de la C1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans et observateurs ont bien du mal à savoir de quoi il s'agit et comment vont se passer les rencontres. Car il faudra dire adieu à la phase de poules. Cette dernière sera remplacée par un championnat à 36 équipes, avec 8 matchs pour chaque équipe, qui rencontreront deux équipes par chapeau. Même chose d'ailleurs pour l'Europa League et la Ligue Europa Conference.

Une Ligue des champions plus intense

Une fois toutes les rencontres jouées lors de la première phase, les écuries qui ont fini de la 1ère à la 8ème place se qualifieront pour les 8èmes. Les équipes classées de la 9ème à la 24ème places s'opposeront en barrages pour rejoindre les équipes déjà qualifiées. Enfin, les formations à partir de la 25ème place seront éliminées. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le compte X de l'UEFA a donné les précisions ce lundi concernant le nouveau format. Une vidéo de près de deux minutes assez bien faite et qui aidera à coup sûr les internautes à mieux comprendre la nouvelle Ligue des champions. En attendant, la dernière édition avant la nouvelle formule devra prendre fin. Il reste un club français dans la compétition, le PSG, qui est bien parti (normalement) pour rejoindre les quarts de finale. A Mbappé et ses coéquipiers de faire le travail pour mettre en avant le football français, peu en vue encore une fois cette saison sur la scène européenne.