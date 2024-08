Lille-Fenerbahçe ‍: Les quatre chaines pour voir le match

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

C’est ce mardi que la saison européenne se lance en France avec le match de troisième tour préliminaire de Ligue des Champions entre Lille et Fenerbahçe.

Une rencontre bien compliquée pour les Dogues qui, Jeux Olympiques oblige, ne joueront pas dans leur stade mais à Valenciennes. En plus de cela, la formation turque a recruté avec force cet été, pour contenter son nouvel entraineur de prestige José Mourinho. La formation de Bruno Genesio joue une partie de sa saison sur cette double confrontation.

⚽ Ligue des champions



Mardi 6 août, à 20h30, suivez le match choc Losc-Fenerbahçe en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pic.twitter.com/WcdSv00ZF8 — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) August 4, 2024

Il faudra donc être efficace pour Lille, et ne pas entamer les chances de s’imposer au retour et d’aller chercher les barrages de la Ligue des Champions, dernière étape avant d’entrer dans la cour des grands pour la saison 2024-2025. Ce match se déroulera ce mardi 6 août, à 20h30 au stade du Hainaut de Valenciennes.

Aucune chaine classique pour Lille-Fenerbahçe

🚨 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 🚨



Le LOSC rencontre Fenerbahçe, ce soir à 20h30 au Stade du Hainaut, dans ce match aller du 3ème tour de qualification de l’UEFA Champions League ! ⚔️



𝙊𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙧 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙚𝙩𝙩𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙨𝙨𝙚 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 💪🔥#LOSCFB pic.twitter.com/FqGGrob2sx — LOSC (@losclive) August 6, 2024

Cette rencontre sera forcément attendue car elle sera la première de la saison en France en ce qui concerne les Coupes d’Europe. La rencontre entre Lille et Fenerbahçe sera donc diffusée sur la chaine Youtube et Twitch de RMC Sport sur les réseaux sociaux comme sur la plateforme de vidéo, mais aussi sur deux fréquences de BFM, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.