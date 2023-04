LdC : Upamecano coule à City, Tuchel l'achève en direct

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, le Bayern Munich a coulé sur la pelouse de Manchester City. Une lourde défaite 3 buts à 0 dont Dayot Upamecano n'est pas totalement étranger...

Manchester City a fait fort ce mardi soir en prenant le meilleur sur le Bayern Munich. Plus forts collectivement et adroits individuellement, les hommes de Pep Guardiola ont fait mouche aux moments idoines pour faire la différence. Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland auront été les buteurs du côté des Skyblues. Si le Bayern était globalement moins fort que son adversaire du soir, le résultat reste quand même lourd au regard du rendu des Bavarois. Mais les erreurs individuelles ont été trop nombreuses, en atteste le match très fébrile réalisé par Dayot Upamecano. Le vice-champion du monde aura en effet fait quelques erreurs fatales à son équipe. A la fin de la rencontre, Thomas Tuchel n'a pas pris de gants et n'a pas manqué de le souligner.

Tuchel, les mots forts

Thomas Tuchel sur Dayot Upamecano :



« Il a fait un peu, beaucoup, trop d'erreurs aujourd'hui » 🫤



🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/w3bEAoSEDx — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2023

Au micro de Canal+, l'ancien du PSG a en effet indiqué concernant le Français : « Il a fait un peu, beaucoup, trop d’erreurs. Aujourd’hui, il a eu deux ou trois situations où il a manqué un peu de concentration. Dayot Upamecano a pris des décisions avec beaucoup de risques. C’est comme ça et maintenant, nous ne sommes pas en colère contre lui ». Des paroles sans langue de bois dont Upamecano devra se servir pour rebondir et montrer à son nouvel entraîneur qu'il est simplement passé à côté de son match. Surtout qu'il évoluait à un très haut niveau depuis de nombreux mois. Lors de la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France, Upamecano avait impressionné par son volume de jeu et sa sérénité à toute épreuve. La semaine prochaine, le Bayern Munich devra remonter trois buts ou plus pour se qualifier. Si Tuchel n'est pas apparu très confiant, à ses joueurs de faire déjouer les pronostics.