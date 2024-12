LdC ‍: Saka et Arsenal punissent un Monaco maladroit

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 6e journée

Emirates Stadium

Arsenal-Monaco 3-0

Buts : Saka (34e, 78e), Havertz (88e)

Monaco n'a pas pu rivaliser avec un Arsenal solide. L'ASM s'incline 3-0 et laisse son adversaire prendre place dans le top 8 à son insu.

Monaco vivait un début de Ligue des champions de rêve avec un succès sur le Barça notamment. Cependant, Arsenal a confirmé après Benfica le coup de mou monégasque. Le club du Rocher était nettement dominé en première période, devant son salut à son gardien Majecki vainqueur de deux duels. Malheureusement, les projections rapides des Gunners faisaient craquer les hommes d'Adi Hutter. Jesus trouvait Saka dans l'axe pour une ouverture du score logique. A 1-0 au repos seulement, Monaco s'en sortait vraiment bien.

BUKAYO SAKA OUVRE LE SCORE POUR ARSENAL FACE À MONACO ! 💥



Les Monégasques finissent par craquer sur une action bien construite à l'initiative de Lewis-Skelly 🔨#ARSASM | #UCL pic.twitter.com/iLT2EbMoQN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2024

La pause de 15 minutes relançait l'ASM. Les Monégasques poussaient et mettaient en difficulté Arsenal. Il ne manquait qu'un but pour récompenser les efforts. Minamino butait sur Raya alors que Embolo, en bonne position, ne cadrait pas. Monaco avait laissé passer sa chance d'autant qu'Arsenal accélérait en fin de match. Sur une perte de balle de Salisu, Saka doublait la mise avant un troisième but signé Havertz. 3-0, une belle claque qui éloigne Monaco du top 8 à l'inverse de son adversaire anglais. 16e avec 10 points, Monaco devra encore gratter des points pour aller en barrages.