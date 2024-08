LdC ‍: Manchester City et Bayern au programme du PSG ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a débuté et les premières affiches sont déjà publiées avec les magies de l’ordinateur. Le PSG aura donc Manchester City sur sa route lors de la phase de poule, et devra donc terminer le plus haut possible de ce classement pour avoir ensuite une poursuite du parcours plus facile. A noter que le Bayern Munich affrontera également les Parisiens dans cette phase de classement.

Les autres adversaires du PSG sont : Atlético de Madrid (domicile), Arsenal (extérieur), PSV (domicile), Salzbourg (extérieur), Gérone (domicile) et Stuttgart (extérieur).

Autant dire que la partie s'annonce musclée pour le PSG de Luis Enrique, qui n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut terminer dans les huit premiers de ce classement. Il y aura aussi des nouveautés, car le PSG n'avait jamais affronté l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann et de Julian Alvarez.