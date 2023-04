Ldc : Real-City, l'UEFA accusée de favoritisme

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Vainqueur de Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvera comme l'année dernière Manchester City dans le dernier carré. La presse madrilène accuse l'UEFA de favoriser le club anglais avec le choix de la date du match.

Comme l'année dernière, cette double confrontation entre Manchester City et le Real Madrid en demi-finale fait office de finale de Ligue des Champions avant l'heure. Alors que les Citizens sont encore en course en Premier League et en FA Cup, le calendrier risque d'être très serré pour le club anglais. Tout comme le Real Madrid qui doit également assurer en championnat malgré les 11 points de retard sur le FC Barcelone avec en plus, la finale de la coupe d'Espagne. Une finale qui se déroulera le 6 mai contre Osasuna, seulement trois jours avant le match aller contre Manchester City au Santiago Bernabeu. La presse madrilène, incarnée par Defensa Central, estime que le choix de cette date n'est pas normal, compte tenu du calendrier effréné du club de la Maison Blanche.

L'UEFA galère avec son calendrier, Madrid crie au scandale

Si ce match se déroule le 9 mai, plutôt que le 10 comme l'espéraient les Madrilènes, c'est parce que le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter Milan se déroulera le mercredi 10 dans l'autre demi-finale de la C1. Un choix logique puisque les deux clubs italiens doivent disputer un match de Serie A le 7 mai, respectivement contre l'AS Roma et la Lazio. De son côté, Manchester City doit également affronter Leeds le 7 mai. Un match qui sera probablement décalé pour permettre aux joueurs de Pep Guardiola d'être en forme contre le Real Madrid. La presse espagnole estime que l'UEFA favorise les Skyblues pour qu'ils soient plus en forme que l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. La revanche entre les deux mastodontes du football européen risque d'être épique malgré ce problème de calendrier qui n'arrange personne. Et qui permet à la presse espagnole de pointer du doigt l'UEFA, soupçonnée de préparer une basse vengeance sur fond de Super League.