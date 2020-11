LdC : Quand le karting Giroud double la F1 Benzema

Dans : Ligue des Champions.

Auteur du but de la victoire pour Chelsea contre Rennes, Olivier Giroud démontre qu'il n'est pas seulement efficace qu'avec l'équipe de France.

Deuxième meilleur buteur de l'histoire de Bleus, lancé aux trousses de Thierry Henry, Olivier Giroud est d'une précision chirurgicale avec les Blues, même s'il n'est pas souvent titulaire en Ligue des champions. En marquant mardi soir un but qui a crevé le coeur des supporters rennais, l'attaquant tricolore a inscrit son 12e but toutes compétitions européennes confondues depuis le début de la saison 2018-2019, la dernière s'étant jouée normalement. Et cela permet à Olivier Giroud d'être en tête du classement des meilleurs buteurs français sur cette période avec un but de plus que....son ami Karim Benzema, qui en est lui à 11 à cet instant de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Vroum vroum...