LdC : Liverpool fait couler Villarreal

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale aller

Anfield

Liverpool-Villarreal 2-0

Buts : Estupinan (53e csc), Mané (55e)

Dans un match largement dominé, Liverpool a mis 53 minutes pour faire sauter le verrou de Villarreal. Vainqueurs 2-0, les Reds font un sérieux pas vers la finale.

Largement favori avant cette demi-finale aller, Liverpool ne tardait pas à confirmer cela. Les Reds dominaient outrageusement leur adversaire espagnol. Villarreal restait derrière, bien organisé, et prenait des vagues rouges incessantes. Toutefois, Liverpool était inefficace. Mané ne cadrait pas sa tête (12e). Puis, Henderson venait trouvait le poteau de Rulli (22e). Salah frôlait la lucarne d’une belle frappe enroulée (26e) puis Diaz venait chauffer les gants de l’ancien portier de Montpellier (30e). Rulli et Villarreal s’en sortaient bien mais le danger se précisait. Salah envoyait au-dessus une reprise au point de penalty (35e) puis Thiago faisait encore trembler le montant espagnol d’une frappe sèche (42e). Malgré la domination anglaise, les hommes d’Unai Emery tenaient bon à la pause.

Cette attaque-défense se poursuivait après le repos et les filets espagnols tremblaient enfin. Toutefois, le but inscrit par Fabinho sur un corner était refusé pour hors-jeu (50e). Juste après, les Reds pouvaient cette fois-ci fêter leur but. Henderson combinait avec Alexander-Arnold avant de centrer, la trajectoire était déviée par Estupinan qui prenait à contre-pied son propre gardien. Le verrou espagnol venait de sauter, Liverpool en profitait. Deux minutes plus tard, Salah trouvait Mané dans la profondeur et une forêt de jambes jaunes, le Sénégalais ajustait Rulli d’un pointu. Juste après, Robertson fusillait aussi le portier de Villarreal mais il était signalé hors-jeu (62e). Le sous-marin jaune coulait inexorablement. Van Dijk sollicitait Rulli d’une frappe puissante (68e) puis Luis Diaz était trouvé dans la surface mais il ne cadrait pas son tir de toute justesse (78e). Villarreal était timide offensivement et subissait jusqu'au bout du match. Dans une rencontre totalement maîtrisée, Liverpool s’imposait facilement 2-0, prenant une belle option pour une place en finale. Villarreal devra montrer bien plus pour renverser les Reds au Madrigal mardi prochain.