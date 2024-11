LdC ‍: Lille a aussi tenu tête à la Juventus

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Juventus 1-1

Buts : David (27e) pour Lille ; Vlahovic (60e sur pen.) pour la Juve

Au terme d'un nouveau match solide, le LOSC a accroché la Juventus 1-1. Un résultat positif dans la course à la qualification.

Après avoir battu les deux clubs madrilènes, Lille nourrissait beaucoup d'ambitions avant d'accueillir un autre cador européen la Juventus. Le début de match faisait un peu redescendre sur terre les Dogues. La Juve dominait et monopolisait le ballon. Les attaquants lillois ne voyaient pas le jour alors que Vlahovic avait une munition. Cependant, il croisait trop sa frappe (13e). Sans occasions à exploiter, le LOSC allait pourtant frapper en premier. Zhegrova slalomait entre les Turinois au milieu avant de servir David en profondeur. Le Canadien ajustait Di Gregorio pour ouvrir le score. La Juve avait moins de réussite puisque Vlahovic voyait sa demi-volée être détournée par Chevalier alors que Koopmeiners marquait deux buts refusés, à raison, pour hors-jeu.

La Juventus intensifiait sa domination au retour des vestiaires. Yildiz et Conceiçao provoquaient sans cesse. Le Portugais poussait finalement André à la faute dans la surface. Avec calme et sang-froid, Vlahovic trompait Chevalier pour égaliser. Alors que la Juve avait l'ascendant, le match tombait finalement dans un faux rythme. Les occasions n'étaient plus nombreuses même si Zhegrova testait les réflexes de Di Gregorio d'une frappe puissante en angle fermé. Lille et la Juve se quittaient finalement sur un match nul 1-1. Un nouveau bon résultat pour le LOSC qui compte 7 points au classement comme son adversaire du soir. La route vers les barrages s'ouvre de plus en plus...