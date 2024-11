LdC ‍: Le Real ne fait pas le poids à Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

5e journée de Ligue des Champions

Liverpool - Real Madrid : 2-0

Buts : Mac Allister (52e) et Gakpo (77e) pour Liverpool

Sale soirée pour le Real Madrid, privé de nombreux titulaires tels que Rodrygo, Vinicius ou Tchouaméni et qui n'a pas fait le poids à Liverpool ce mercredi soir. En toute logique, les Reds l'ont emporté (2-0) grâce à des buts inscrits par Mac Allister et Gakpo. Solidaires en première mi-temps bien que dominés, les hommes de Carlo Ancelotti ont craqué après la pause. Alors que le score était de 1-0 à l'heure de jeu, le Real Madrid aurait pu faire basculer le match dans l'autre sens mais Kylian Mbappé a raté un penalty. Mohamed Salah imitait l'international français quelques minutes plus tard en ratant lui aussi un penalty. Mais pas de conséquences pour Liverpool, qui prenait le large dans le dernier quart d'heure. Un coup d'arrêt pour le Real, qui restait sur deux victoires en Liga et pour qui la situation se complique en Ligue des Champions.