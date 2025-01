LdC ‍: Pas d’exploit, la France est exclue du top 8 européen

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Avant la huitième et dernière journée de la saison régulière, trois clubs français peuvent encore prétendre à une place dans le top 8 de la Ligue des Champions. Mais selon les prédictions de l’analyste Opta, Monaco, Lille et Brest devront se contenter d’un accès aux barrages, soit l’objectif du Paris Saint-Germain.

C’est une autre particularité de cette nouvelle formule. Lors de la huitième et dernière journée de la saison régulière, les 18 matchs se joueront en même temps mercredi (21h). Autant dire que le classement général de la Ligue des Champions changera tout au long de la soirée. Ce multiplex nous offrira un énorme suspense jusqu’aux dernières secondes de jeu. Le statisticien Opta s’est donc lancé dans des prédictions périlleuses.

En fonction des « expected points » (points attendus) et du niveau des adversaires, l’analyste a défini un pourcentage de chances de qualification pour chaque équipe. Et notamment pour le Paris Saint-Germain (22e). Vainqueur face à Manchester City (4-2) mercredi, l’actuel 22e au classement, qui n’a besoin que d’un nul à Stuttgart, possède 86% de chances d’atteindre les barrages et d’éviter l’élimination. Le pourcentage serait évidemment inférieur en cas de défaite contre les Citizens la semaine dernière. Il n’empêche que l’équipe de Pep Guardiola, contrainte de battre Bruges, a quand même 63,8% de chances de jouer les barrages.

Du pessimisme pour Monaco et Brest

Quant aux autres pensionnaires de Ligue 1, Monaco (10e), Lille (12e) et Brest (13e) comptent tous 13 points. Mais le spécialiste Opta se montre plus optimiste pour le LOSC. En recevant le Feyenoord Rotterdam, les Dogues ont 33,1% de chances de figurer dans le top 8. Le pourcentage baisse à 7% pour les Monégasques, et à 7,3% pour les Brestois, respectivement opposés à l’Inter Milan et au Real Madrid. Autrement dit, Opta ne s’attend pas à voir un club français directement qualifié pour les huitièmes de finale.