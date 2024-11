Kylian Mbappé rate un penalty, les moqueries fusent

Kylian Mbappé vit une soirée très difficile à Liverpool ce mercredi soir avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Alors que son équipe était menée 1-0 à l'heure de jeu par une formation anglaise nettement dominatrice, l'international français a eu l'occasion d'égaliser contre le cours du jeu sur un penalty obtenu par Lucas Vasquez, lequel venait d'entrer. En grosse difficulté depuis le début du match, le capitaine de l'Equipe de France a manqué l'occasion de prendre une grosse dose de confiance. Sa tentative, trop molle à la gauche du gardien, a en effet été repoussée par Kelleher. Un raté qui illustre un match ratée de Kylian Mbappé, lequel prend très cher sur les réseaux sociaux entre moqueries et critiques à gogo.

C’était disgracieux mais Mbappé bougeait le haut du corps quand il partait en dribbles. Là c’est un piquet qui s’approche trop proche des défenseurs en 1 vs 1 (et lentement). Suffit d’attendre et de mettre le pied.