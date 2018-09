LDC : Le PSG même pas classé dans les favoris pour la victoire finale

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Régulièrement cité dans les favoris pour au moins atteindre le dernier carré, sans jamais y parvenir, le PSG demeure un adversaire pris très sérieusement sur le plan européen.

Néanmoins, selon les cotes données par le journal L’Equipe ce mardi, à l’aube du début de la compétition, les chances du club de la capitale de remporter l’épreuve européenne sont très maigres. Elles sont même bien plus basses que les saisons précédentes, puisque le PSG ne se voit attribuer que deux étoiles dans le classement des favoris de la Ligue des Champions.

Loin derrière le Real Madrid, qui a la cote la plus forte avec 5 étoiles, mais aussi derrière le FC Barcelone, la Juventus Turin, le Bayern Munich, l’Atlético Madrid et Liverpool, qui ont quatre étoiles, et encore après Manchester City et ses trois étoiles. Autant dire que le quotidien sportif est cash, même arriver en demi-finale de l’épreuve serait un petit exploit pour le PSG, qui ne s’est visiblement pas assez renforcé cet été pour convaincre les observateurs de sa capacité à aller plus loin que les quarts de finale.

Les chances de victoires en Ligue des Champions selon L’Equipe :

***** Real Madrid

**** Barcelone, Juventus, Bayern Munich, Atlético Madrid, Liverpool

*** Manchester City

** Paris SG

* AS Roma, Manchester United