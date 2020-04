LdC : Le PSG et l'OL sont prévenus, ça peut aller vite en Europe !

Dans : Ligue des Champions.

Malgré la crise sanitaire, l’UEFA a bien l’intention de terminer l’édition en cours de la Ligue des Champions. Un changement de format est même envisagé.

C’est un véritable casse-tête qui attend l’UEFA dans les prochaines semaines. L’instance européenne, qui met la pression pour que les championnats terminent leur saison, devra accorder les dates pour fixer des créneaux réservés aux compétitions européennes. Car l’organisation a bien l’intention de finir sa lucrative Ligue des Champions. Alors que l’on ignore quand les tournois pourront reprendre, les dirigeants débattent en coulisses, notamment au sujet d’un éventuel « Final Four » entre les quatre dernières équipes qui se disputeraient le trophée dans un même stade.

« Rien n'est exclu, que ce soit à huis clos ou non, a révélé le président de la Fédération espagnole Luis Rubiales. Ce que nous devons faire, c'est trouver une solution saine. Tout le monde souhaite que le tournoi se termine, mais seulement si nous pouvons garantir que nous serons complètement protégés. Le Final Four fait partie des options parce que plus nous continuons comme ça, moins il y aura de dates disponibles. Il faut avoir de l'imagination. Nous recherchons tous des solutions et quand le moment sera venu, le comité exécutif votera avec les ligues. Tout sera voté. » On pourrait donc se diriger vers un changement de format pour raccourcir la fin de cette édition. Mais à l’heure actuelle, l’UEFA est dans le flou, comme tout le monde…