LdC : Le PSG continue son parcours parfait en Europe !

Trois matches, trois victoires, douze buts marqués, zéro but encaissé, le PSG a confirmé ce mercredi soir son parcours idéal pour l'instant en Ligue des champions en s'imposant très nettement à Anderlecht (0-4). Pourtant, tout n'a pas été parfait pour le Paris Saint-Germain en première période.

Opposé à une formation belge qui n'avait pas marqué un seul but et pris le moindre point en Ligue des champions cette saison, le PSG a rapidement pris les devants, Mbappé ouvrant le score après seulement 3 minutes de jeu. Mais, malgré cet avantage rapide, la formation parisienne montrait de grosses lacunes défensives, ce qui permettait à Areola de se mettre en valeur à plusieurs reprises, gagnant notamment un duel avec Onyekuru (12e). Anderlecht secouait sérieusement le vice-champion de France, mais juste avant la pause, sur une frappe repoussée de Neymar, Mbappé adressait un caviar que Cavani convertissait en but (0-2, 44e).

Après la pause, le Paris Saint-Germain était clairement plus dominateur, la formation belge étant nettement moins inspirée. Cavani touchait du bois (49e), puis Mbappé ratait le cadre alors que le but était vide (59e). Mais Neymar allait lui aussi y aller de son but, le Brésilien creusant l'écart sur un coup-franc (66e, 0-3e). Le PSG tenait tranquille le choc, mais Di Maria, entré à la place de Cavani, corsait tout de même l'addition (88e, 0-4). Mbappé avait encore l'occasion de faire encore plus mal à la formation, mais l'attaquant français manquait deux grosses occasion.